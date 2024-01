FOTO – Lautaro Martinez | indizio social per Inter-Verona? Freme per il rientro!

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)fa il conto alla rovescia per il ritorno a disposizione di Inzaghi. A meno di tre giorni dail Toro lancia un messaggio ai tifosi sui. IL GRANDE RITORNO –non riesce più a stare lontano dal campo. Rendersi disponibile per la sua, di cui è leader e capitano, è l’obiettivo principale. L’argentino, costretto a fermarsi e ad allenarsi a parte rispetto al resto del gruppo per due settimane, ora scalpita per il rientro che sembra vicino. Domani è previsto il rientro in gruppo e, probabilmente, sabato quello tra i convocati. Lapubblicata nelle stories di Instagram, con tanto di clessidre, sempre essere unproprio per la sua presenza fra i disponibili di ...

Lazio e Inter sono in campo per la 16ª giornata del campionato di Serie A in una sfida importantissima per la classifica di entrambe. I ... (calcioweb.eu)

... se farne giocare uno solo dall'inizio (nel caso piùdi Dimarco) o inserirli a partita in ... FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %srimanenti Serie A Lesione alla coscia per Sottil,...Nel corso di quest'anno sono stati diversi i fiori d'arancio che hanno coinvolto sportivi, ... mentre è voluta tornare nella sua regione nativa, la Liguria , per il party di nozzeMARTINEZ ...L'Inter ritrova Lautaro Martinez e Federico Dimarco. La buona notizia per Inzaghi è il recupero dei due giocatori, fuori nelle ultime partite del 2023 per problemi muscolari. Recupero dei giocatori An ...Inzaghi recupera il Toro e l'esterno mancino che giovedì si alleneranno con il resto della squadra. L'allenatore valuterà se schierarli dall'inizio con il Verona o a partita in corso. Giovedì sarà ...