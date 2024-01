FOTO Automezzo per la raccolta dei rifiuti fuori strada | recuperato dai Vigili del fuoco

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIdeldi Avellino sono intervenuti sulla SS 7 Bis, denominata Variante, nel territorio del comune di Avellino nei pressi della casa circondariale, per un incidentele che ha visto coinvolto un furgone per ladeifinito. Il conducente alla guida del mezzo non ha subito grosse conseguenze tanto da non far ricorso al ricovero ospedaliero, ed il furgone è statocon l’ausilio dell’autogru. 1 di 3 ...

Sul posto si sono subito recati i vigili del fuoco di Pescara con un, riuscendo a spegnere le fiamme nel giro di poco tempo e mettendo poi, di conseguenza, in sicurezza l'intera zona. ...... intestazione: Società Cooperativa Sociale Borgorete, Causale: Erogazione LiberaleUDS, ...- Aiutiamo i ragazzi di Borgorete a tornare al loro lavoro di strada ...Il fuoco è stato domato dai pompieri, che hanno messo in sicurezza l'area. Accertamenti in corso da parte dei militari dell'Arma sulle cause che hanno scatenato il rogo ...Un mezzo Amat ieri sera è rimasto bloccato in via Alloro, non lontano da Piazza Marina, a Palermo. A rendere il transito impossibile un’auto parcheggiata sopra un marciapiede. Sul posto si è reso così ...