Formia Dal concerto di Povia alla “Darsena Fish” | le iniziativa in programma della Pro Loco

Nelle opere di Raffaele Mollo dove lo stesso artista di, tende a precisare come 'è il segno ad essere per lui impulso creativo' non ci si può esimereconstatare come la scultura sia ...Sono previsti disagi lungo le tratte ferroviarie Roma - Napoli, viae via Cassino, i treni per Nettuno, Albano Laziale e Frascati e Velletri. Come fa sapere Trenitalia I treni Intercity ...Lo ha deciso il primo cittadino di Formia Gianluca Taddeo che, nei giorni scorsi ha firmato un'ordinanza che sarà in vigore sugli arenili della città dal ...Il concenrto, si è tenuto sabato 30 dicembre al teatro Iqbal Masih di Formia, ha visto l'esecuzione di brani tra cui “La Vedova Allegra”, “Visit to Gershwin”, “A Morricone Portrait” ...