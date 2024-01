Flavia Vento si scaglia contro Chiara Ferragni | “Da galera! Ecco perché non mi fa pena per niente”

Un messaggio esplicito, poi rimosso, ha scatenato il gossip in rete e non solo: Flavia Vento ha cancellato il post in cui dichiarava di raccontare ... (ilgiornale)

“A breve, visto che mi nominano tutti, dirò la verità tra me e Francesco Totti”. Così Flavia Vento su X (ex Twitter), in un post, poi rimosso , ... (ilcorrieredellacitta)

Il primo fu quando il paparazzo Fabrizio Corona mise in giro la voce che Totti aveva tradito Ilary cone dal momento che quest'ultima non ha mai confermato né smentito (anche se pare ...Stop anche alle visite al sito di Porto, mentre resta aperta la Grotta Santa Barbara. Sempre ... Secondo gli esperti, domani ilsi intensificherà su Marche e Sicilia e causerà mareggiate ...Caterina Balivo riapre il suo salotto. Il programma "La Volta Buona" in onda nel pomeriggio su Rai 1 apre l'anno con il "best of".La volta buona in onda anche a Capodanno: oggi 1 gennaio 2024 una puntata in replica per Caterina Balivo ma domani si torna in onda . Ecco che cosa vedremo nei primi giorni del 2024 a La volta buona ...