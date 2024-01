Flavia Vento | “Presto parlerò di Totti e Ilary Ma non sto dalla parte di nessuno”

Di recente Flavia Vento ha rilasciato una intervista a Turchese Baracchi per il suo programma che va in onda su Radio Cusano Campus. Durante ... (metropolitanmagazine)

Flavia Vento , showgirl 46enne, è stata per anni al centro dei gossip per una "scappatella" che in passato avrebbe avuto proprio con Totti , l'ex ... (leggo)

Video su questo argomento Chiara Ferragni ritorna sui social: grazie a chi mi è stato vicino TMNews Pesante affondo anche da parte di, che ospite su Radio Cusano Campus da Turchese ...Nuove confessioni su Francesco Totti e Ilary Blasi . A parlare, ancora, è. La showgirl, che avrebbe avuto una storia con l'ex capitano della Roma in prossimità del matrimonio con la Blasi, sarebbe pronta a vuotare il sacco. 'A breve, visto che mi nominano ...Flavia Vento, showgirl 46enne, è stata per anni al centro dei gossip per una scappatella che in passato avrebbe avuto proprio con Francesco Totti, l'ex capitano della Roma.Dopo le polemiche suscitate da un’iniziativa pubblicitaria con una nota marca di Pandoro, l’influencer Chiara Ferragni è tornata ...