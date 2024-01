Flavia Vento | ' Parlerò di Totti e Ilary in tv' Ecco dove e quando

“A breve, visto che mi nominano tutti, dirò la verità tra me e Francesco Totti”. Così Flavia Vento su X (ex Twitter), in un post, poi rimosso , ... (ilcorrieredellacitta)

tornerà presto a parlare della sua presunta liaison con Francesco Totti , risalente a quasi venti anni fa, quando l'ex calciatore era in procinto di sposare Ilary Blasi. "A breve, visto ...Il primo fu quando il paparazzo Fabrizio Corona mise in giro la voce che Totti aveva tradito Ilary cone dal momento che quest'ultima non ha mai confermato né smentito (anche se pare ...La showgirl è pronta a vuotare il sacco su una vicenda che risale a quasi venti anni fa e che è tornata in auge dopo la separazione dell'ex calciatore ...La showgirl Flavia Vento ha commentato la vicenda che recentemente ha travolto Chiara Ferragni e la sua mancata beneficenza.