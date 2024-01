Flavia Vento | «Parlerò di Totti e Ilary Blasi in tv» Dirà tutto? Ecco quando sarà ospite di Caterina Balivo

(Di mercoledì 3 gennaio 2024), showgirl 46enne, è stata per anni al centro dei gossip per una "scappatella" che in passato avrebbe avuto proprio con, l'ex capitano della Roma. A sostenere...

Di recente Flavia Vento ha rilasciato una intervista a Turchese Baracchi per il suo programma che va in onda su Radio Cusano Campus. Durante ... (metropolitanmagazine)

tornerà presto a parlare della sua presunta liaison con Francesco Totti , risalente a quasi venti anni fa, quando l'ex calciatore era in procinto di sposare Ilary Blasi. "A breve, visto ...Il primo fu quando il paparazzo Fabrizio Corona mise in giro la voce che Totti aveva tradito Ilary cone dal momento che quest'ultima non ha mai confermato né smentito (anche se pare ...Flavia Vento si è scagliata contro Chiara Ferragni: la showgirl sostiene che meriti la galera. Dello stesso pensiero Andrea Pinna.Di recente Flavia Vento ha rilasciato una intervista a Turchese Baracchi per il suo programma che va in onda su ...