Fitto esprime gratitudine verso gli eroi di tutti i giorni | un augurio speciale per il nuovo anno

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) ROMA – Il Ministro per il Sud e le Politiche Europee, Raffaele, ha recentemente espresso la sua profondanei confronti degli operatori sanitari, dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e dei volontari che hlavorato instancabilmente per garantire salute e sicurezza anoi in questidifficili. Attraun toccante messaggio pubblicato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Ponte sullo Stretto di Messina, via libera definitivo al decreto: è legge Salvini sulle infrastrutture: “Spenderemoi fondi Pnrr” Casellati incontra Cna: riforme istituzionali per assicurare stabilità Governo e ampio coinvolgimento forze sociali Agricoltura, ...