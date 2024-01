Fisiopatologia ospedale di Polla | la Fials chiede chiarezza sul futuro del reparto

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti LaSalerno ha sollevato preoccupazioni riguardo alla possibile chiusura deldi degenza dellarespiratoria presso il presidio ospedaliero di. In una nota ufficiale, l’organizzazione sindacale ha richiesto con urgenza chiarimenti sulla situazione, evidenziando l’importanza cruciale delper l’assistenza e la degenza delle patologie respiratorie. Secondo quanto comunicato dallaSalerno, durante una riunione del 27 novembre scorso, presso la direzione sanitaria dell’“Luigi Curto” di, è stata presa la decisione di chiudere ildi degenza a partire dal 15 dicembre scorso. La decisione prevede il blocco immediato delle ammissioni, ...

Attivata la disposizione di riduzione dei posti letto dell'Unità diRespiratoria dell'Luigi Curto di Polla; una disposizione a firma del Direttore Sanitario di presidio, Liguori, a far data dallo scorso 30 dicembre. A renderlo noto oggi la ...... l'Santa Chiara di Trento, l'San Raffaele di Milano fino ad arrivare all'... ricche di concetti e di approfondimenti sullae la farmacologia, ma distanti dalla ...Dopo la disposizione, a firma del Direttore Sanitario dell'ospedale di Polla, della riduzione di quattro posti letto della Fisiopatologia Respiratoria dal 30 dicembre scorso e della Direzione della st ...“È giunta la notizia della disposizione di riduzione dei posti letto dell’Unità di Fisiopatologia Respiratoria del “Luigi Curto” di Polla, a firma del Direttore Sanitario di presidio Liguori, a far da ...