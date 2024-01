Firenze | Teatro di Rifredi | la comicità degli spagnoli Yllana

Uno spettacolo interattivo in cui lo spettatore decide la sorte dei protagonisti L'articolo Firenze , Teatro di Rifredi : Alessandro Riccio in ... ()

... esce dalle pagine dei libri e sale sul palco, portando in scena una delle sue avventure più amate 'Bruno lo Zozzo e il Megapanettonesauro', sabato 6 e domenica 7 gennaio alPuccini di...Il giorno dopo aè festa e per Cecilia e Federico sarà la prima volta che usciranno insieme. Esperidi, 2019); per ilha scritto e interpretato gli spettacoli 'Il Gigante' (2015), '...Con la curatela di Alessandra Baroni, la rassegna Giovanni Stradano a Firenze 1523-2023. Le più strane e belle invenzioni del mondo raccoglie circa ottanta opere tra dipinti, disegni, stampe, libri, ...Sono state numerose, nel corso degli ultimi anni, le visite del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Firenze. Il Capo dello Stato tornerà presto in città, precisamente il prossimo giovedì 8 ...