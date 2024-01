Fip Rise Australian Open | la leggenda Pat Rafter debutta nel padel

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Roma, 3 gen. (askanews) – Scorrendo l’entry list del Fip, torneo diche apre il Cupra Fip Tour 2024, alla riga 12 c’è un nome che salta all’occhio più degli altri. Patrick. Sì, proprio lui, ladel tennis, vincitore di due edizioni dello USconsecutive (1997 e 1998) e protagonista di due finali a Wimbledon, una delle quali memorabile giocata di lunedì e persa 9-7 al quinto set contro la wild card Goran Ivanisevic. E mentre il croato è in Australia al seguito di Novak Djokovic,– che oggi ha 51 anni – è pronto a cimentarsi con il. Sarà Sidney, si legge in una nota, a ospitare il torneo, con– che ovviamente non ha punteggio nel ranking Fip – che ...