Fiorentina | per l’attacco occhi su Dia e non solo | due nomi nel mirino

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Laè al lavoro per rinforzare il reparto offensivo e Pradé avrebbe messo neltre giocatori offensivi Laè al lavoro per rinforzare il reparto offensivo e Pradé avrebbe messo neltre giocatori offensivi. Secondo quanto riportato da La Nazione, infatti i due obiettivi sugli esterni sarebbero Ngonge e Stengs. Ma il discorso relativo al reparto offensivo non si chiude lì perché piace anche Dia della Salernitana.

Commentaprimo Lacerca un esterno d'attacco, tanti i nomi nel taccuino e che piacciono a Italiano: in Italia un candidato è Cyril Ngonge del Verona. All'estero occhi su Jans - Niklas Beste dell'......dallacon cinque punti di vantaggio. Una mancata qualificazione in Champions League sancirebbe il fallimento totale di un'estate in cui la società è stata travolta dall'euforialo ...La Fiorentina cerca un esterno d'attacco, tanti i nomi nel taccuino e che piacciono a Italiano: in Italia un candidato è Cyril Ngonge del Verona. All'estero occhi su Jans-Niklas Beste dell'Heidenheim ...Il progetto relativo all’impianto di Torre Fiorentina prevede la sostituzione del manto di gioco in erba sintetica per campo da calcio con certificazione Lnd per un importo complessivo di 660 mila ...