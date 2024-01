Fiorentina in emergenza per il Sassuolo | Sottil forse recuperato in Supercoppa Mercato | i nomi “caldi”

ogni emergenza , la stessa solfa. Si prende il primo evento pubblico di rilievo, in questo caso la partita di Serie A, e si chiede il rinvio. Per ... (nicolaporro)

In vista del match tra Milan e Fiorentina sia Stefano Pioli che Vincenzo Italiano avranno problemi in difesa (pianetamilan)

La tredicesima giornata ha come catalizzatore la sfida tra Juve e Inter ma è probabilmente a San Siro che si gioca la gara più delicata per gli ... (infobetting)

... la trasferta di sabato contro il Sassuolo, in pienaper quanto riguarda il ruolo di ... Per questo motivo lasta monitorando alcuni elementi per la fascia, dal tedesco Niklas Beste ......per il 2003 cresciuto nelle giovanili gialloblù) è il profilo che il Milan sta sondando per ovviare all'difesa ( QUI LA TRATTATIVA E I DETTAGLI ), Ngonge - seguito anche dalla- ...Calciomercato Fiorentina, tra le tanti voci mercato sta prendendo sempre più corpo quella relativa alla cessione di Brekalo.L'attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil ha riportato una ''lieve distrazione ai muscoli flessori della coscia sinistra'': è il verdetto degli esami a cui si è sottoposto il giocatore dopo l'info ...