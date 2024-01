Fiorentina | c'è Faraoni per la fascia

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Laè sempre alla ricerca di un laterale destro per dare il cambio a Kayode. Non serve certamente un grande nome perché...

Su tutti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , quel Davide Faraoni che era segnalato in orbita Napoli ma che, per varie ... (247.libero)

L'ultima offerta del Napoli è di 2,5, intanto i Campioni d'Italia hanno bloccato Davide(... Sull'esterno d'attacco italiano c'è da registrare il pressing della, che punta Terracciano ...I nomi che si fanno (Mazzocchi edietro, Samardzic e Hojbjerg in mezzo) sono di ottimo ... Il Monza di Palladino , ridimensionato dalle sconfitte con Milan e, vuole riprendere la sua ...La Fiorentina ha intenzione di affrontare il quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna (in programma il 9 o il 10 gennaio al Franchi) già con un nuovo volto in rosa. Possibilmente in attacco, ...La Fiorentina ha ripreso il suo lavoro in vista del Sassuolo e oggi si ritroverà alle ore 14:30 al Viola Park per la seduta pomeridiana. Da valutare le condizioni di alcuni calciatori, ...