Fiom Catania | nasce il sito dei metalmeccanici etnei

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Pubblicato il 3 Gennaio, 2024 Il nuovo anno parte con una novità importante per icatanesi. E’ on line da qualche giorno ildella, la categoria che si occupa dei lavoratori del settore metalmeccanico, uno spazio in cui è possibile trovare non soltanto post sulle tendenze del settore nella nostra provincia, a partire dai grandi gruppi come STMicroelectronics e Leonardo, ma anche sezioni dedicate ai servizi e alle prestazioni destinate ai. A presentare l’iniziativa, con un post nel, è stata la segretaria generale della, Rosy Scollo: “Oggi ladiinaugura il suoweb – ha scritto la sindacalista – la porta di ingresso ...