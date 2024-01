Finalmente Leao | entra | segna e fa festa con Traorè

La vittoria in Coppa Italia sul Cagliari restituisce al Milan le prestazioni e il sorriso del portoghese, che a fine partita ha abbracciato l'amico TraorèCompletano l'opera il giovane Traoré con Rafache firma il poker. Poco prima della rete del ... La chiosa è su Jovic chesi è sbloccato segnando una pregevole doppietta che fa seguito a ...Ospite speciale sugli spalti di San Siro per il match Milan-Cagliari. Francisca Silva si prende la scena della gara.Luce verde per il Milan in Coppa Italia. Verde come la linea lanciata da Stefano Pioli, che si affida a un manipolo di giovani per battere nettamente il ...