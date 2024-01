Figline Valdarno | anziana trovata morta in casa dalla nipote

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Una donna di 90 anni è stataieri sera, 2 gennaio 2024, in stato di incoscienza nella sua abitazione ae Incisa(Firenze)che, come di consueto, era passata a far visita alla nonna L'articolo proviene da Firenze Post.

Figline Valdarno (Firenze), 3 gennaio 2024 – Una donna di 90 anni è stata trovata in fin di vita nel suo appartamento di Figline Valdarno (Firenze) ed è morta poco dopo. Al momento l'ipotesi più ... La causa del decesso, si legge in una nota dei carabinieri, sembra sia attribuibile a un malore ma i carabinieri hanno eseguito, in via cautelativa, un sopralluogo della casa senza rilevare alcuna ...