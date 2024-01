Feud | Capote vs The Swans | il trailer della serie con Demi Moore e Naomi Watts

Vs. The Swans arriverà sugli schermi americani di FX il 31 gennaio e online è stato condiviso il primo trailer . Nel video si vedono le donne al centro degli eventi raccontati negli ...vs. the Swans vede un cast di primissimo ordine che comprende tra gli altri Demi Moore, Naomi Watts e Diane Lane: ecco il trailer ...Online è stato condiviso il primo trailer ufficiale di Feud: Capote Vs The Swans, la seconda stagione della serie antologica ...Al centro di Feud: Capote vs. the Swans ci sarà la cerchia ristretta dei "cigni" di Truman Capote, un termine che lo scrittore coniò per descrivere le sue ricche amiche mondane. Tom Hollander ...