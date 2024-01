Fesso | Radio Deejay esiste grazie a mio padre Cosa è successo tra Jody Cecchetto e Linus

In diretta suDeejay Linus aveva detto: "Malissimo è andata Rai 1 evidentemente c'era qualcosa di pochissimo interessante". E alla battuta di Nicola Savino: "Quanto sei", Linus ha ...... scopre che in me ci sono i geni di papà e si convince che io possa essere un eccezionale gigolò, nonostante io sia una persona assolutamente inattendibile, sono un, manipolato da mia moglie ...Claudio Cecchetto commenta così a Fanpage le parole che suo figlio Jody ha rivolto a Linus, che in radio aveva dato del “fesso” a suo padre ...Jody Cecchetto difende il padre Claudio. Il giovane conduttore, che ha appena concluso la sua esperienza a RTL 102.5, non ha apprezzato il commento che alcuni giorni fa era stato fatto ...