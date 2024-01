Ferragni rompe il silenzio social Coro di affondi dai vip | In galera

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Dopo le polemiche suscitate da un'iniziativa pubblicitaria con una nota marca di Pandoro, l'influencer Chiaraè tornata suidopo un lungo. La modella cremonese ha ringraziato chi le è stato vicino quando sono infuriate le polemiche, che hanno preso il via dopo che l'antitrust ha multato l'imprenditrice e la Balocco per "pratica commerciale scorretta". "Mi siete mancati" e "vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi" sono state le parole rivolte dalla diretta interessata ai suoi follower. "Vorrei ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui", ha scrittoche era apparsa brevemente, ...

Dopo il lungo silenzio a seguito del caso Balocco, Chiararitorna sui social eil silenzio. L'influencer e imprenditrice digitale si era eclissata dopo aver postato l'ultimo video in cui spiegava la sua posizione con le lacrime, un contenuto ...Chiarail silenzio su Instagram e torna a 'parlare' dopo la bufera per il caso pandoro e per l'attività di beneficenza. L'influencer e imprenditrice, sostanzialmente assente dai social ...(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Ha colpito senza motivo una donna in strada con un pezzo di legno dello schienale di una sedia rompendole un piede. E' accaduto nella notte a piazza dei Cinquecento, nei pressi ...La reputazione di Chiara Ferragni (dopo la maxi multa dell'Antitrust, le 4 inchieste aperte su lei per il caso Balocco e le uova di Pasqua) è tutta da ricostruire. Per questo una ...