Ferragnez | dalla beneficenza in Lamborghini all' aperitivo sul ghiacciaio in elicottero | tutte le polemiche

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) «È stato estenuante». Lainsembra un compito faticoso per Fedez. Seduto sui sedili in pelle della supercar, nel dicembre 2020 (epoca Covid)...

Il " finto Capodanno " deiha scatenato, come ovvio, una marea di commenti. Tanti ... che però era già stata effettuata mesi primasola Balocco - è costata alla Ferragni un milione di ..."Mentire ai bambini ormai...", il video di deiè un disastro - GUARDA E ancora: 'Fenice ... in un successivo ulteriore controllo effettuatosocietà in data 20 dicembre 2023 con il ...La reputazione di Chiara Ferragni (dopo la maxi multa dell'Antitrust, le 4 inchieste aperte su lei per il caso Balocco e le uova di Pasqua) è tutta da ricostruire. Per questo, secondo ..."Grazie a chi c'è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare", continua su Instagram la moglie di Fedez.