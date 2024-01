Federica Pellegrini mamma | è nata Matilde

Questa mattina, 3 gennaio,e il marito Matteo Giunta hanno annunciato di essere diventati genitori, dando il benvenuto alla piccola Matilde . Con un post su Instagram la coppia ha rivelato al mondo il nome ...Nel dubbio tace e cerca disperatamente di cambiare argomento: su Instagram si appropria della foto dicon la figlia appena nata e la rilancia per farle gli auguri. 'Auguri alla ...Non poteva che nascere in acqua la figlia di Federica Pellegrini, la super-campionessa di nuoto veneziana che ha scelto Verona come città per viverci, Ed ha scelto l’ospedale Sacro Cuore di Negrar per ...Federica Pellegrini è diventata mamma. Con un post e una foto sui social è arrivato l'annuncio della nascita della prima figlia con il marito Matteo Giunta, all'ospedale ...