Federica Pellegrini e Matteo Giunta finalmente genitori

Dopo averci stupito a Pechino Express, Federica Pellegrini e Matteo Giunta annunciano la nascita di Matilde La loro storia d'amore ha incantato l'Italia, il video delle loro nozze virali sui social, ed infine la loro partecipazione a Pechino Express 2023, dopo sono arrivati ad un passo da podio. Uniti ed energici hanno mostrato tutta la loro intesa e il grande amore. Un anno davvero incredibile, adesso la campionessa di nuoto Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta hanno ...

È nata la figlia die Matteo Giunta. L'ex nuotatrice ha dato l'annuncio su Instagram, dove ha postato uno scatto insieme al marito e alla bambina. "Due giorni complicati e finalmente sei arrivata". L'...- - >è diventata mamma, è nata Matilde. All'alba di oggi, mercoledì 3 gennaio,è diventata mamma: è nata la piccola Matilde, per la gioia di mamma e di papà Matteo ..."2 giorni complicati... finalmente sei arrivata!!!". Poche parole sui social per annunciare l'arrivo di Matilde Giunta, figlia della ex nuotatrice Federica Pellegrini e del marito Matteo… Leggi ...Federica Pellegrini ha partorito una bellissima bambina: è nata Matilde. La piccola è nata oggi, 3 gennaio 2024, alle 6.51 all'ospedale Sacro Cuore di Negrar. A ...