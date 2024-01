Federica Pellegrini è mamma | è nata Matilde

Non poteva che nascere nell'anno delle Olimpiadi, la figlia di. Il 3 gennaio 2024, alle 6.51, a neanche sette mesi dai Giochi di Parigi, ecco Matilde, primogenita dell'ex campionessa di nuoto e del marito Matteo Giunta. Non poteva esserci data ...A dare l'annuncio i genitori con un post sui social ROMA - E' nata Matilde, la figlia die Matteo Giunta. Lo hanno annunciato i genitori con un post sui social e la foto che li ritrae insieme alla bimba, nata alle 6.51 di stamane all'ospedale Sacro Cuore di Negrar, ...Era il lontano 2013 quando gli sguardi del pesarese Matteo Giunta e della miranese Federica Pellegrini si sono incrociati per la prima volta. Oggi, a distanza di dieci anni da quel primo incontro, è ...«Finalmente sei arrivata!!!»: è il gioioso messaggio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che la mattina di mercoledì 3 gennaio 2024 annunciano via social di essere diventati genitori di Matilde.