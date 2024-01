Federica Pellegrini è diventata mamma | ecco il nome scelto per la neonata

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)e Matteo Giunta sono diventati genitori! L’ex nuotatrice ha dato alla luce la sua primogenita, per la quale hailMatilde. A dare l’annuncio è stato il marito Matteo, che sui social ha condiviso uno scatto ritraente la coppia poco dopo il parto: 2 giorni complicati…Finalmente sei arrivata!!! 6:51. 03/01/2024. Matilde. Grazie agli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Giunta (@matteogiunta) Lo scorso luglioha annunciato di essere in dolce attesa della sua prima figlia con il marito ed ex allenatore Matteo. Attraverso un reel pubblicato sui social, la ...