Federica Pellegrini è diventata mamma | benvenuta | Matilde!

Non poteva che nascere nell'anno delle Olimpiadi, la figlia di. Il 3 gennaio 2024, alle 6.51, a neanche sette mesi dai Giochi di Parigi, ecco Matilde , primogenita dell'ex campionessa di nuoto e del marito Matteo Giunta . Non poteva esserci ...è diventata mamma. Con una foto su Istragram che la ritrae con la figlia tra le braccia, l'ex campionessa di nuoto ha annunciato la nascita di Matilde, avvenuta questa mattina all'...Federica Pellegrini è diventata mamma. Con un post e una foto sui social è arrivato l'annuncio della nascita della prima figlia con il marito Matteo Giunta, all'ospedale ...Ha fatto sapere di essere “irritata”. Secondo il Corriere della sera, addirittura “infuriata” per il caso dello sparo alla festa di Capodanno. Ma per il momento, non solo non ha preso provvedimenti né ...