Federica Pellegrini diventa mamma | è nata Matilde

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)ta. Dopo “2 giorni complicati”, scrive il marito dell’ex nuotatrice Matteo Giunta su Instagram, è. “Finalmente sei arrivata!!!”, aggiunge nel post accompagnato da una foto di loro tre. La piccola è la prima figlia della Divina ed èalle 6.51 di oggi, mercoledì 3 gennaio 2024. “Grazie agli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore”, si legge ancora nel post. (Adnkronos) Foto www.instagram.com/matteogiunta ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Il resto dei social viene in ...