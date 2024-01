Fabriano | AST Ancona | prorogati per il 2024 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di 43 medici

"Pur tra le difficoltà riscontrate, l'Ancona è riuscita a non interrompere i rapporti di ... 3 per le Cardiologie di Jesi e, 14 al Dipartimento di Prevenzione, 1 al medico competente, 1 ......i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di 43 medici assicurando la continuità assistenziale in diversi reparti tra cui i Pronto Soccorso degli Ospedali di Senigallia Jesi e...Contratti di collaborazione nella sanità del territorio, firmata la proroga annuale delle prestazioni coordinate e continuative con 43 professionisti tra medici abilitati, in pensione e specializzandi ...Carlo Urbani, salvezza in extremis: si tratta di quattro neolaureati e un pensionato senza i quali il personale sarebbe andato in deficit ...