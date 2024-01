Fabio Fazio si scaglia contro il Festival | ”Il regolamento di Sanremo è contro di me | la Rai ha creato una norma ad hoc”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) In un’intervista al Corriere della Seracommenta ildindosila regola secondo cui nei tre giorni successivi alla chiusura della kermesse il vincitore non può andare in trasmissioni che non siano Rai.il nuovodiPhoto Credits: Libero.itIl conduttore si è tolto alcuni sassolini dalle scarpe in un’intervista al Corriere della Sera;, infatti, si ètoilche la Rai ha stabilito per ildi; in ...

è un conduttore televisivo molto apprezzato e da qualche tempo ha lasciato casa Rai per trasferirsi su tv9. Una sua recente confessione su Sanremo ha lasciato tutti senza parole. Foto di ...Non è stato un anno memorabile per la Rai , il 2023: travolta dalle polemiche e dalle guerre intestine, oltre che dagli addii clamorosi come quelli di, moltissimi dei nuovi programmi lanciati negli ultimi dodici mesi si sono rivelati un fallimento annunciato (sì, Mercante in fiera , stiamo guardando te). D'altronde è risaputo che, a ogni ...Tommaso Verdini, figlio dell'ex senatore Denis e "cognato" di Matteo Salvini, non è andato dal gip: s'è avvalso della facoltà di non rispondere ...''Mah, per ora vedo un nuovo regolamento a Sanremo nel quale scrivono che nei tre giorni successivi alla chiusura del festival il vincitore non può andare in trasmissioni che non siano della Rai. Ora, ...