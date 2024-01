Fabio Fazio | “La Rai? Il regolamento di Sanremo scritto contro il mio programma”

Parola diche in un'intervista al Corriere della sera dice la sua, anche se la Rai rimane sempre nel suo cuore. 'La Rai è patrimonio di tutti e per questo mi auguro che possa tornare a ..."Il vincitore di Sanremo , la sera della domenica, andava daquando era in Rai. Ora che lui è alla Nove, rete concorrente, il vincitore sarà sempre ospite in Rai. Non vedo alcuna differenza col passato". Così Roberto Sergio, amministratore ...Fabio Fazio, in un’intervista rilasciata al settimanale “Sette” del Corriere della Sera, ha parlato del suo passaggio dalla Rai al NOVE e del suo nuovo programma “Che Tempo Che Fa”. Il conduttore ha d ...Il conduttore ironizza sulla nuova direttiva presente nel regolamento della kermesse: «Nei tre giorni successivi alla chiusura del festival il vincitore non può andare in trasmissioni che non siano de ...