F1 Ode a Michael Schumacher L’uomo che | come Valentino Rossi | volle affermare la superiorità umana sul mezzo meccanico

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Oggicompie 55 anni. Un multiplo di undici, numero che –stiamo per vedere – ricorre a più riprese. Difatti quello odierno è l’undicesimo compleanno dopo l’incidente sciistico del 29 dicembre 2013, il giorno in cui la vita del fuoriclasse di Kerpen cambiò drasticamente. Tanto di cappello a chi, per oltre un decennio, è stato in grado di preservare la privacy del tedesco, riuscendo nell’impresa di non far trapelare assolutamente nulla in una società ormai degna del Grande Fratello immaginato da Orwell, difendendo peraltro la dignità del sette volte Campione del Mondo dagli assalti della stampa scandalistica teutonica, tanto aggressiva quanto quella britannica o americana. Undici sono anche le stagioni cheha trascorso alla Ferrari, dal 1996 al 2006, in un’epoca in cui i contratti ...