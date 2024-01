Evacuazione da manuale | così si sono salvati i passeggeri del Japan Airlines

in caso di/fuga di sicurezza è necessario bloccare finestre e porte , spegnere l'aria ... come una torcia e batterie extra, radio a batteria, kit di pronto soccorso e, cibo e acqua;.in caso di/fuga di sicurezza è necessario bloccare finestre e porte , spegnere l'aria ... come una torcia e batterie extra, radio a batteria, kit di pronto soccorso e, cibo e acqua;.È un "miracolo" che tutti i 379 passeggeri della Japan Airlines siano vivi e vegeti: ecco come è stato possibile e qual è il livello mondiale di affidabilità raggiunto dall'aviazione ...