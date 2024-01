Europei pattinaggio di velocità 2024 | Marchetto | “Ad Heerenveen per dare il 100%”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ildidisi apre in Olanda. La Nazionale italiana di pista lunga è pronta a vivere l’esperienza deglidi, in programma sul ghiaccio della Thialf dal 5 al 7 gennaio. Dopo un’ottima prima parte di stagione, con dieci podi in Coppa del Mondo, il direttore tecnico Mauriziosi è detto fiducioso: “Dopo le tappe di Coppa del Mondo abbiamo ripreso gli allenamenti e siamo tornati a caricare in vista di questa seconda parte di stagione che inizia forte e non conosce pause; ora dobbiamo smaltire quel lavoro ma asiamo intenzionati ail– spiega il d.t. azzurro al sito FISG -. Saremo presenti in tutte le distanze ad eccezione della Team Sprint. Sui 5000 abbiamo fatto sin ...

Saranno ben quindici gli atleti italiani al via dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura , in programma dall’8 al 14 gennaio a Kaunas , in ... (sportface)

...nel fine settimana 3 - 4 febbraio daglia Sigulda, in Lettonia . Nel salto con gli sci l'appuntamento iridato è in Austria, a Taupilz, dal 26 al 28 gennaio. Infine, i mondiali di...... Mondiali diartistico a Montreal (Canada) APRILE - 3 aprile : Coppa Italia di calcio, ... Uefa Europa e Conference League, semifinali - 3 - 5 maggio:di canottaggio a Sabaudia - 4 ...Il 2024 è l'anno olimpico. Ci sono due atleti ternani che hanno fatto sognare la città per giocarsi la possibilità di staccare il ticket per gareggiare a Parigi. Si tratta ...La Nazionale italiana di pattinaggio artistico potrà contare su un grande supporto in vista dei Campionati Europei 2023 in programma a Kaunas dall'8 al 14 gennaio. Come riporta 7 comuni online gli azz ...