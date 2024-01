Europei di Pista Lunga | Lollobrigida guida gli Azzurri in Olanda | per il podio

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Heerenveen – Dopo una scintillante prima parte di stagione, impreziosita da dieci podi in Coppa del Mondo, la Nazionale italiana diapre il suo 2024 con il prestigioso appuntamento deglidi Heerenveen, in, in programma sul ghiaccio della Thialf dal 5 al 7 gennaio. Questi gliconvocati dal direttore tecnico Maurizio Marchetto e dall’allenatore Matteo Anesi: Francesca(Aeronautica Militare), Laura Lorenzato (Noale Ice), Veronica Luciani (Noale Ice), Serena Pergher (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) ed Alessio Trentini (Fiamme Azzurre). Un ...

