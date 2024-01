Esplosioni in Iran | sale la tensione in Medio Oriente

Leggi su panorama

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Sono oltre un centinaio le vittime delleverificatesi nei pressi della tomba del generaleiano Qasem Soleimani, in occasione di una cerimonia che si stava svolgendo a Kerman in memoria di quest’ultimo. Il vicegovernatore per la sicurezza della stessa Kerman, Rahman Jalali, ha affermato che si tratta di attacchi terroristici. “Indubbiamente, gli autori di questo atto codardo saranno presto identificati e puniti per il loro atto atroce”, ha dichiarato il presidenteiano, Ebrahim Raisi, per poi aggiungere: “I nemici della nazione dovrebbero sapere che tali azioni non potranno mai turbare la solida determinazione della nazioneiana”. “Questo atto terroristico sarà seguito da una risposta ferma e distruttiva da parte delle forze militari e di sicurezza nel più breve tempo possibile”, ha aggiunto il ...