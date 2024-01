Esperta Oms | ' andiamo verso quinto anno di Covid e preoccupa ancora'

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Milano, 3 gen. (Adnkronos Salute) - "Sonota. Stiamo entrando neldi pandemia", "sicuramente siamo in una fase diversa", "caratterizzata da un virus in evoluzione, con i sottolignaggi XBB e BA.2 che circolano e JN.1 che diventa dominante", "caratterizzata da un impatto rid

Sono queste le parole dell'esperta dell'Organizzazione mondiale della sanità Maria Van Kerkhove, che segue l'evoluzione del virus Sars-CoV-2 da inizio pandemia. E mette in guardia tutti.