Esce dall’auto dopo un tamponamento e viene travolto | 52enne morto sulla tangenziale di Bari

Leggi su tpi

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) È uscitouned è statoda un furgone. Vittima del tragico incidente un uomo di 52 anni,oggidi. Lo schianto è avvenuto all’altezza dell’uscita numero 7 della statale 16.un taponamento con un tir, ilstava scambiando i documenti per la constatazione amichevole. Un furgone che arrivava da nord lo ha falciato. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, ma non hanno potuto far altro che rilevarne il decesso. Per consentire i rilievi, la circolazione delle auto è stata temporaneamente spostatasola corsia di emergenza, causando forti rallentamenti al traffico.