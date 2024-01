Epifania 2024 a Cinecittà World | festa imperdibile

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Sabato 6 gennaio è ormai alle porte e anche la Capitale si prepara a ospitare tantissimi appuntamenti dedicati alla Befana. Aun evento unico per grandi e piccini, dove alla tradizione si uniscono spettacoli e mercatini. Il 6 gennaio arriva l’, per chiudere le feste natalizie in grande. Il parco del Cinema e della tv di Roma dedicherà un’intera giornata di festeggiamenti alla protagonista dell’, la Befana, allestendo in sua occasione mercatini e appuntamenti ghiotti come da tradizione, con dolcetti, regali e le luminarie di Polvere di Stelle. Ecco tutti i dettagli. Festeggiare la Befana a: il 6 gennaio al parco del Cinema e della tv di Roma Un’occasione speciale per festeggiare ...