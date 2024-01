“Entro per riprendermi Greta” Colpo di scena al Grande Fratello | l’annuncio che cambia tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Una vera e propria bomba è stata sganciata fuori dale coinvolge. La concorrente sta per ricevere una sorpresa inaspettata, infatti proprio lui ha capito ormai di volerla a tutti i costi ed è pronto a fare irruzione nella casa per conquistarla. Parole chiarissime, che non lasciano spazio ad altre interpretazioni, infatti ci sono di mezzo dei sentimenti fortissimi. In un’intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica Turchesando, lui ha parlato delma sopratdella gieffina. E ha detto solo cose positive: “Conè stato undi fulmine, c’è stata fin da subito chimica e ci sentivamo tutti i giorni. Purtroppo all’epoca ero in un momento di down determinato anche dalla fine ...