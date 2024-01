Emergenza casa | dal Governo nessuna iniziativa Tre possibili interventi da mettere in atto subito

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) di Franco Mirabelli Anche nel 2023 il tema dellaè scomparso dall’agenda del. Nessun intervento previsto in Legge di Bilancio, nessun finanziamento per le politiche dell’abitare. Eppure i dati che dimostrano che ci troviamo di fronte ad una vera e propriasono evidenti: 600mila famiglie in attesa di unapopolare, il dibattito aperto in tutte le grandi città per affrontare i costi dell’abitare ormai inaccessibili per i redditi medio bassi e le proteste degli studenti fuori sede che non trovano opportunità abitative accessibili. A tutto ciò ilrisponde azzerando il Fondo Sostegno Affitti e con un tavolo convocato dal Ministro Salvini, da cui sono stati esclusi i sindacati degli inquilini, e che ha prodotto il rinvio a un incontro successivo per affrontare il tema di ...