Elodie nella bufera per il concerto annullato | ma per la replica si riprende al mare

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il 1 gennaiohail suo primodel 2024. Il motivo? L'influenza e una forte tracheite. "I medici mi hanno visitato stamattina e mi hanno imposto il riposo forzato", ha spiegato sui social la 33enne cantante romana, "non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l'anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi", ha detto. Dopo aver diffuso questo messaggio su Instagram, però, l'artista è finita nel mirino degli utenti per un'indiscrezione. Sul web era stata fatta circolare, infatti, la notizia secondo cui la popstar fosse già volata in Egitto in vacanza con il fidanzato Andrea Iannone. A sollevare il polverone Alessandro Rosica. Se in un primo momento...

"Rappresentazione poco elegante": affondo di Venezi a'La cultura non ha colore politico, ... Per questo motivo, esprimo vicinanza e solidarietà al direttore Beatrice Venezi stigmatizzando...inizia il nuovo annobufera. Dapprima per le riprese vietate al concertone di Palermo (è costato al comune oltre 400 mila euro) e poi per l'esibizione (a pagamento) annullata a Teramo, ...Il 1 gennaio Elodie ha annullato il suo primo concerto del 2024. Il motivo L'influenza e una forte tracheite. "I medici mi hanno visitato ...2024 da incubo per il Giappone: in tre giorni un terremoto di magnitudo 7.6, un aereo in fiamme e quattro persone accoltellate in treno a Tokyo ...