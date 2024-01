Elodie annulla il concerto per l’influenza | ma qualcosa non torna | “È in vacanza in Egitto”

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratelloin TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nella serata di lunedì 1 gennaio, la celebre cantante popsi sarebbe dovuta esibire nella città abruzzese di Teramo, più precisamente in Piazza dei Martiri per dare così il via al nuovo anno. Però, per riprendere una citazione rivisitata: “Questonon s’ha da fare!” Ed è proprio così, la serata è saltata per un motivo specifico. La cantante, infatti, ha fatto sapere ai fan che a causa di una brutta influenza e tracheite, non sarebbe stata in grado di eseguire la performance e ha così cancellato il. Ed è da questo momento, ...