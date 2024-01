Elodie annulla il concerto | “È malata” Ma è polemica sul viaggio in Egitto con Iannone

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)al centro di un piccolo giallo. La cantante avevato ilprevisto a Teramo lo scorso 1° gennaio a causa di una brutta influenza, ma qualche ora dopo è volata incon il fidanzato Andrea. Come stanno realmente le cose? A risolvere il piccolo giallo è stata la diretta interessata, che con un post sui social ha chiarito la situazione., ilto a Teramo Il 2024 non è iniziato nel migliore dei modi per. A causa di alcuni problemi di salute, infatti, la popstar si è vista costretta adre ilprevisto a Teramo per la sera del 1° gennaio: “Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera a Teramo. ...

ha mentito a tutti Non è vero che sta male Ha annullato il concerto ma Rosica l'ha beccata in partenza per una bella ..."Devo fermarmi":il concerto, che succede Facciamo un passo indietro.era una degli ospiti più attesi dell'evento di Capodanno a Palermo. Il Giornale di Sicilia e TGS hanno ...Elodie ha annullato il concerto previsto per il primo gennaio a Teramo a causa di una tracheite. Era stata lei stessa a scusarsi con i fan qualche ora prima dell'evento dicendo che a causa di ...Elodie ha annullato il suo concerto a Teramo per influenza, ma sembrerebbe che in realtà sia in vacanza in Egitto con Iannone ...