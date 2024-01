Elodie annulla il concerto a Teramo per la tracheite e vola in Egitto con Iannone Polemiche sui social | la cantante posta la sua voce rauca – Il video

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)hato ildel 1° gennaio a seguito di una. Dopo aver avvisato i fan su Instagram lata incon il fidanzato Andrea. A riferire del viaggio è Alessandro Rosica, conosciuto al pubblico come “investigatore“, che ha pubblicato una foto di, presubilmente scattata all’aeroporto di Hurgada. Avvistata sull’aereo anche dall’attrice Alessia Spinelli, laha infineto su Instagram undove si sente laroca, inequivocabile. «Piano piano mi riprendo», ha scritto augurando buon anno a tutti. Piovono critiche: «Abbiamo perso soldi organizzandoci per il tuo ...

Elodie ha annulla to un concerto per un problema di salute, ma poi è andata in Egitto con Andrea Iannone . La polemica L'articolo Elodie annulla un ... (novella2000)

Tutto è partito quando Elodie ha annullato il concerto che era previsto per il primo di gennaio a Teramo, per motivi di salute, nello specifico per ... (isaechia)

"Devo fermarmi":il concerto, che succede Se in un primo momentoha preferito il silenzio, oggi è arrivata la replica. La cantante romana ha pubblicato su Instagram una storia ...A riferire del viaggio è Alessandro Rosica, conosciuto al pubblico come ' investigatore social ', che ha pubblicato una foto di, presubilmente scattata all'aeroporto di Hurgada. Avvistata sull'...Il 1 gennaio Elodie ha annullato il suo primo concerto del 2024. Il motivo L'influenza e una forte tracheite. "I medici mi hanno visitato ...Elodie ha dovuto annullare il concerto in programma a Teramo a causa di una Tracheite. Poi è andata in Egitto ed è stata sommersa dalle critiche. Lei riappare in video e risponde senza voce ...