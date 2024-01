Elezioni Usa 2024 | Trump fa ricorso contro esclusione da primarie nel Maine

Mes, patto di stabilità, legge di bilancio,europee, i conflitti internazionali tra Ucraina e Medio Oriente, ma anche i rilievi di ... come i conflitti in corso e le presidenziali. Schlein ...Il G7 e leeuropee A Palazzo Chigi, il bilancio di questo anno di governo è positivo . ... come i conflitti in corso e le presidenziali. Ma gli occhi di Meloni sono rivolti soprattutto in ...(Adnkronos) – L’ex presidente Usa Donald Trump ha fatto ricorso contro la decisione della segretaria di Stato del Maine Shenna Bellows, democratica, di escluderlo dalle primarie del 2024 a causa del ...Il 2024 si profila come un banco di prova cruciale per la democrazia in tutto il mondo. In 62 paesi, si svolgeranno le elezioni.