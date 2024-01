Elezioni Usa 2024 | Trump fa ricorso contro esclusione da primarie nel Maine

Mes, patto di stabilità, legge di bilancio,europee, i conflitti internazionali tra Ucraina e Medio Oriente, ma anche i rilievi di ... come i conflitti in corso e le presidenziali. Schlein ...Il G7 e leeuropee A Palazzo Chigi, il bilancio di questo anno di governo è positivo . ... come i conflitti in corso e le presidenziali. Ma gli occhi di Meloni sono rivolti soprattutto in ...L’ex presidente Usa Donald Trump ha fatto ricorso contro la decisione della segretaria di Stato del Maine Shenna Bellows, democratica, di escluderlo dalle primarie del 2024 a causa del suo ruolo ...Il 2024 si profila come un banco di prova cruciale per la democrazia in tutto il mondo. In 62 paesi, si svolgeranno le elezioni.