Elezioni | stress test per i partiti | si vota in 3 700 comuni | 27 capoluoghi di provincia e 6 capoluoghi di regione

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Europee, ma non solo: il 2024 prepara le urne in ben cinque regioni, 3.700, di cui 27die seidi: Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza.locali, ma che diranno molto sullo stato di salute deie delle coalizioni. Un passaggio interessante per la coincidenza, o quasi, di tre sistemi di voto diversi: proporzionale alle europee; maggioritario secco alle regionali; doppio turno alle comunali. Nel primo caso, alleper il rinnovo del Parlamento europeo, isi ‘peseranno’ stabilendo cosi’ le gerarchie interne alle coalizioni che potrebbero presentarsi alle prossimepolitiche. Alle regionali, ...

Unotest innescato dai conti lasciati aperti nei due anni precedenti. Nei 12 mesi che ci ... In quelleha preso impegni dai quali non potrà tornare indietro: la realizzazione di reparti ...... 2) perdonare e proteggere tutti coloro che hanno tentato di ribaltare ledel 2020; 3) ... sia per i disturbi post - traumatici da, causati da eventi metereologici estremi. Aumenteranno ...76 nazioni al voto, quasi due miliardi di persone al voto: il 2024 si appresta a essere l'anno "più elettorale" della storia: tra attese e colpi di scena, molte liturgie elettorali solo di facciata ...Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, nonostante le sfide, non sarà escluso dalle elezioni presidenziali del 2024. La sua strada verso la candidatura è in salita, ma ha dalla sua parte una se ...