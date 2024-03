Egoisti che aspirano a fama | ricchezza e privilegi | come funziona e come muore la coppia narcisistica

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Laè caratterizzata da grandiosità, ostentazione, insincerità cronica e machiavellismo. La dinamica portante di questa particolare configurazione relazionale - dati i tempi, sempre più discussa -, si basa sulla tendenza di entrambi i partner a utilizzare il legame per centrare più velocemente obiettivi individuali, edonistici edci, die, soprattutto, dio e intoccabilità. Ovvero: laè gestita dai singoli che la compongonouno strumento per perseguire i rispettivi vantaggi personali, senza un autentico progetto comune. Percepirsi vicendevolmentemezzi per ottenere scopi esteriori non è mai un dato ...

A Che tempo che fa Fabio Fazio ha condotto una lunga intervista a Papa Francesco , tra i temi toccati uno in particolare è stato sviscerato in maniera ... (ilfattoquotidiano)

C'è Posta per Te, Giuseppe vuole riallacciare il rapporto con il figlio Manuel: "Non lo voglio nella mia vita": Ammette che in un momento difficile della sua vita, per sopravvivere, è stato egoista e ha messo da parte entrambi i suoi ragazzi: il padre si ammala di Alzheimer e il nipote, figlio della sorella, ...today

C’è posta per te, Manuel non perdona il padre ed esce dallo studio: “Sembrerò orribile, ma non lo voglio”: È più il dolore che mi provoca. Non è vero che non abbiamo mai litigato, non è vero che è stato egoista solo per un periodo. Quando era in casa era una persona, quando era fuori era un altro. Io sto ...fanpage

Alcune riflessioni di Giuseppe Garibaldi sul suo rapporto con Anita Olivieri: Durante la notte, dopo la puntata, Anita e Giuseppe hanno avuto un grande diverbio che potrebbe aver decretato una frattura ancora più grande e grave nel loro rapporto. Tale discussione sembrerebbe av ...grandefratello.mediaset