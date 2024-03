Educazione sentimentale nelle scuole | ecco le domande alle quali i genitori non sanno rispondere

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il 22 Novembre 2023 quattro ministri hanno presentano il progetto sperimentale direlazionisecondarie di secondo grado e questo è stato identificato come forma di prevenzione dei comportamenti violenti. La prevenzione primaria è sicuramente partire prima costruendo valori, sapendo che bisogna avere in testa un cambiamento culturale ed etico che deve partire dalla Scuola. L’obiettivo principale del progetto, dunque, è supportare la cultura del rispetto e delle pari opportunità contro ogni forma di violenza e discriminazione. Per tale ragione, all’interno dellesecondarie di secondo grado che vorranno aderire alla sperimentazione, saranno creati gruppi di discussione e di confronto tra i giovani, moderati da docenti e animati da esperti. I precedenti Sento il bisogno ...

