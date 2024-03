Educazione sentimentale nelle scuole | ecco le domande alle quali i genitori non sanno rispondere

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il 22 Novembre 2023 quattro ministri hanno presentano il progetto sperimentale direlazionisecondarie di secondo grado e questo è stato identificato come forma di prevenzione dei comportamenti violenti. La prevenzione primaria è sicuramente partire prima costruendo valori, sapendo che bisogna avere in testa un cambiamento culturale ed etico che deve partire dalla Scuola. L’obiettivo principale del progetto, dunque, è supportare la cultura del rispetto e delle pari opportunità contro ogni forma di violenza e discriminazione. Per tale ragione, all’interno dellesecondarie di secondo grado che vorranno aderire alla sperimentazione, saranno creati gruppi di discussione e di confronto tra i giovani, moderati da docenti e animati da esperti. I precedenti Sento il bisogno ...

Come si fa a parlarne quando sparano a una professoressa? O quando un padre picchia una preside? Quando in intere porzioni del territorio nazionale si fa a ... (huffingtonpost)

In un contesto scolastico sempre più complesso, l' educazione sentimentale emerge come un faro di speranza contro la violenza che, in alcune aree, sembra ... (orizzontescuola)

S-Fidiamoci!: l’Educazione sentimentale di Rai Kids passa per Movimenti, la casa animata di Zerocalcare: Dalle serie animate di Zerocalcare al primo esperimento live action di Movimenti Production è un attimo: ecco come (e soprattutto perché) è nata la serie tv S-Fidiamoci!, dal 19 e 20 febbraio su ...movieplayer

“Io non so parlar d’amore”, si parte: Entra nel vivo il progetto didattico-educativo dal titolo “Io non so parlare d’amore. Educazione sentimentale a scuola contro la violenza di genere”. L’iniziativa nasce da una collaborazione tra la bi ...polesine24

Accettare un “no” all’interno di una relazione: È la cronaca degli ultimi mesi a raccontare la difficoltà, in alcune relazioni, di comprendere e accogliere un rifiuto. Difficoltà che può sfociare in esiti anche violenti e origina spesso dall’infanz ...ilgiorno